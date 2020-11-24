По словам бывшего министра экономики, до конца года Украина может получить заимствования у других структур.

Транша Международного валютного фонда для Украины в этом году не будет.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет".

По словам бывшего министра экономики, до конца года Украина может получить заимствования у других структур.

"Это позитивный сигнал рынкам финансовым, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам", – сказал Милованов.

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Украина и МВФ: новости

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов. Министерство финансов планирует получить второй транш по этой программе до конца текущего года. Министерство финансов планирует получить второй транш по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом до конца текущего года.

22 октября 2020 года глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга заявил, что неопределенности в отношениях Украины с Международным валютным фондом нет.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором сообщил, что Украина выполнила все "структурные маяки", предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.

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Автор: Денис Прядко