Продавец утверждает, что у монеты есть брак.

В Украине выставили на продажу очередную монету. Продавец просит за 10-копеечную монету 2008 года чеканки "с браком" - 30 тысяч гривень.

Монету выставили на аукцион на сайте Crafta. Автор не уточнил, какое именно повреждение у товара. На фото реверсной стороны монеты на ней можно увидеть незначительные потертости, возможно, именно в этом заключается ее "брак".

В настоящее время на указанный товар пока не зарегистрировано ни одной ставки от потенциального покупателя.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале по ссылке.

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Автор: Юрий Годован