Курс гривни к евро установлен на уровне 29,90 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 15 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,11 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,90 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,19/26,21 грн/долл., к евро - на уровне 29,97/29,99 грн/евро.

Курс на 12 ноября:

Национальный банк Украины на пятницу, 12 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,10 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ноябрь:

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский убежден, что в течение ноября доллар будет держаться высоких позиций в обменниках страны и будет стоить ориентировочно 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий