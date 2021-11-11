Максимальный размер повышения составит более 1,5 тысячи гривен.

Украинцы получат повышение пенсий в 2022 году. Максимальная сумма повышения составит 1590 гривень.

Об этом сообщается в проекте государственного бюджета на 2022 год.

Минимальная пенсия составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных и ее увеличат лишь на 159 гривень. Максимальный размер пенсии составляет десять прожиточных минимумов и увеличится с 19340 до 20930 гривень.

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в декабре – 1934 гривень;

в июле 2022 года – 2027 гривень;

в декабре 2022 года – 2093 гривень.

В то же время дефицит Пенсионного фонда на следующий год заложен на рекордном уровне - 200,6 миллиарда гривень.

Сколько украинцев и какую пенсию получают:

меньше 2000 гривень -15,6% пенсионеров, а это 1,7 миллиона человек;

от 2001 до 3000 гривень - 38,3% пенсионеров, а это 4,19 миллиона человек;

от 3001 до 4000 гривень - 19,4% пенсионеров, а это 2,13 миллиона человек;

от 4001 до 5000 гривень - 9,3% пенсионеров, а это 1 миллион человек;

от 5001 до 10 тысяч гривень - 13,5% пенсионеров, а это 1,47 миллиона человек;

более 10 тысяч гривень - 3,9% пенсионеров, а это 433,5 тысячи человек.

Как ранее сообщал УНИАН, пенсия в Украине с начала года в среднем увеличилась на 400 гривень. У отдельных пенсионеров выплаты выросли в среднем на 23 тысячи гривень.

Автор: Анастасия Горбачева