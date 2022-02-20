Цены на продукты до конца месяца будут зависеть от стоимости энергоресурсов и курса гривни.

Эксперты прогнозируют, что некоторые товары в Украине могут подешеветь до конца февраля. Среди них называют белокочанную капусту. А вот яблоки могут резко подорожать.

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин не исключает, что яблоки могут продемонстрировать высокие темпы роста стоимости. Об этом сообщает "Обозреватель".

Литвин прогнозирует рост цен на уровне 5-10% на большинство овощей и фруктов отечественного производства до конца февраля.

Что касается всех других продуктов, говорит эксперт, то оснований для стремительного роста цен до конца февраля нет. Но все будет зависеть от стоимости энергоресурсов и курса гривни.

Насколько подорожали продукты в январе: статистика

Как сообщали в Госстате, в Украине в январе 2022-го в годовом выражении, по сравнению с январем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов, в частности, на подсолнечное масло и сахар - на 34,2% и 22,8% соответственно.

Цены на сливочное масло выросли на 14,2%, на хлеб - 19,6%, на мясо - на 14,2%, на макароны - почти на 11%.

В то же время фрукты подешевели на 8,4%, а овощи подорожали на 27,5%.

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