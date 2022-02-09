Базовая инфляция в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составила 0,1% / фото УНИАН Владимир Гонтар

Потребительская инфляция в Украине в январе 2022 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2021 года - составила 10,0%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке в январе по сравнению с декабрем 2021 года составила 1,3%.

Базовая инфляция в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составила 0,1%, а по сравнению с январем 2021 года – 7,6%.

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Рост цен на продукты в Украине: 

  • Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.
  • В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.
  • Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.
  • К середине октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.
  • По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года составляла 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.
  • Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.
  • По словам эксперта стоимость яиц может достичь  38-40 гривень за десяток.
  • Потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года - составила 10,0%, замедлившись с 10,3% в ноябре.