Потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении по сравнению с декабрем 2020 года составила 10,0%

Потребительская инфляция в Украине в январе 2022 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2021 года - составила 10,0%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке в январе по сравнению с декабрем 2021 года составила 1,3%.

Базовая инфляция в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составила 0,1%, а по сравнению с январем 2021 года – 7,6%.

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