В то же время несмотря на подорожание многих продуктов, фрукты наоборот - подешевели на 8,4%.

В Украине в январе 2022-го в годовом выражении, по сравнению с январем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов, в частности, на подсолнечное масло и сахар - на 34,2% и 22,8% соответственно.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, цены на сливочное масло выросли на 14,2%, на хлеб - 19,6%, на мясо - на 14,2%, на макароны - почти на 11%.

В то же время фрукты подешевели на 8,4%, а овощи подорожали на 27,5%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,3% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 21,1% и удешевления стоимости электроэнергии на 7,4%.

Читайте такжеДолги за коммуналку выросли до 81 миллиарда: за что украинцы должны больше всегоЦены на транспорт выросли на 11,4% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 26,8%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 20,1%, в железнодорожном - на 20%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в январе в годовом выражении - по сравнению с январем 2021 года - составляла 10,0%.

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