Монету оценили в 150 тысяч / фото crafta.ua
Обычная 50-копеечная монета, изготовленная в 1992 году, может принести немалые деньги.
Владелец такой монеты выставил ее на аукцион и оценил в 150 тысяч гривень, о чем сообщается в соответствующем объявлении. Единственной особенностью товара является зазубрина.
Продавец утверждает, что данный образец является редким.
crafta.ua
crafta.ua
Ранее житель Одессы выставил на продажу 25-копеечную монету из латуни. Из-за своей особенности она продается по "космической" цене - 36 350 гривень (более $1300).