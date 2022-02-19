Продавец называет монету редкой.

Обычная 50-копеечная монета, изготовленная в 1992 году, может принести немалые деньги.

Владелец такой монеты выставил ее на аукцион и оценил в 150 тысяч гривень, о чем сообщается в соответствующем объявлении. Единственной особенностью товара является зазубрина.

Продавец утверждает, что данный образец является редким.

Ранее житель Одессы выставил на продажу 25-копеечную монету из латуни. Из-за своей особенности она продается по "космической" цене - 36 350 гривень (более $1300).

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