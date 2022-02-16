Монету продают за 36 тысяч / фото с сайта violity.com

Житель Одессы выставил на продажу 25-копеечную монету из латуни. Из-за своей особенности она продается по "космической" цене - 36 350 гривень (более $1300).

Информация о товаре размещена на профильном сайте Violity.

Владелец монеты указал, что не проводил ее реставрацию, монета находится в подходящем для коллекции состоянии. Главной и единственной особенностью монеты является ее "зеркальность" - реверсы с обеих сторон.

"Редкая монета с редкими штампами ГА. 25 копеек 1992 года реверс-реверс. Гурт мелкий. Состояние - для коллекции. Второй такой монеты не встречал", - пишет продавец.

фото с сайта violity.com
фото с сайта violity.com
фото с сайта violity.com

Судя по комментариям под лотом, изначально монета продавалась по более низкой цене. После советов пользователей продавец повысил ее. Впрочем, некоторые комментаторы предположили, что ее реальная цена может быть не меньше 50 тысяч гривень.

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