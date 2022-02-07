Редкая монета отличается от обычной крупной насечкой гурта, а чеканили ее на монетном дворе в Италии.

Житель Львова продал на онлайн-аукционе Виолити монету в 5 копеек, выпущенную в 1992 году, за 10301 гривень. Монета разновидности 1.1 ААк особенная тем, что у нее крупная насечка гурта. У обычных монет насечка мелкая – такие монеты не считаются ценными.

"5 копеек 1992 года чеканили на монетном дворе в Италии. Из-за ошибки часть монет отчеканили в кружильном кольце для итальянской монеты 200 лир, у которой также крупная насечка", - рассказал нумизмат Иван Магера в комментарии сайту "Монеты-ягодки".

Общий тираж отчеканенных в Италии 5-копеечных монет составлял 446 млн штук. Сколько из этих монет имеют крупную насечку точно неизвестно, на аукционах их продают редко.

Отмечается, что за последние два года в архиве сайта Виолити можно найти около 10 лотов по продаже 5-копеечных монет с крупной насечкой. Эти монеты продавали по цене 4500-6500 грн.

Также редкими считаются 5 копеек 1992 года с тонким средним зубом трезубца. Такие монеты продают за 2200-3600 грн.

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Как писал УНИАН, монеты номиналом 5 копеек в Украине выведены из обращения в 2019 году. Однако у многих еще остались они в копилках, среди них могут оказаться редкие.

Так, как недавно писал УНИАН, в Украине продают редкую монету, которая может "заваляться" в любом кошельке. 5 копеек могут стоить до $150 однако не все так просто. Монета должна иметь определенные особенности.

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