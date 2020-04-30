В столичных обменниках подешевела валюта: сколько стоит доллар

Стоимость доллара просела до 27,20 гривни, а евро подешевел до 29,55 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 30 апреля, снизилась на 5 копеек - до 27,20 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась также на 5 копеек - до 29,55 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,89 гривни за доллар, евро – 28,90 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 30 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,97 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 8 копеек.