Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,75 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 10 копеек - до 40,20 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня - 41,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,75 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

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Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на 2023 год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне выше 42 грн/долл.

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