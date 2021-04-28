В законопроекте №3515 Третьякова предложила привязать прожиточный минимум к среднему уровню зарплаты.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") предлагает привязать в Украине прожиточный минимум сперва к 40% средней зарплаты по стране, то есть повысить его.

Об этом она рассказала в интервью "РБК-Украина".

Читайте такжеС сентября в Украине пенсии и соцвыплаты будут выдавать по новым правилам: что изменится"В законопроекте №3515 я предложила связь прожиточного минимума со средним уровнем заработной платы. Сначала я предлагаю, чтобы это было 40%, а вообще хотела бы, чтобы 60%. В проекте же прописано, что на протяжении 10 лет он будет расти на 1% - до 50%. Если сделать сразу 50%, это разбалансирует госбюджет", - говорит Третьякова.

Она также убеждена, что на базе Минсоцполитики должно быть создано демографическое агентство, которое будет исследовать различные виды домохозяйств с различным уровнем доходов и проводить их опросы.

Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2021 года выросла по сравнению с январем 2020 года на 15% - до 12 337 грн.

Размер прожиточного минимума в Украине

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.

Одним из приоритетов Министерства социальной политики на 2021 год будет введение расчета реального прожиточного минимума и определение на его основе базовых социальных гарантий.

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Автор: Ольга Робейко