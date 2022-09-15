Военное производство помогает экономике РФ пережить многие из худших прогнозов в условиях санкций.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину, расширяя военные усилия России, президент-агрессор делает ставку на усиление оборонного комплекса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, военное производство помогает экономике РФ превзойти многие из худших прогнозов в условиях санкций. Люди, занятые там в оборонном производстве, перешли на 12-часовой рабочий день и могут работать в восьмичасовую смену по субботам.

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Секретность, связанная с производством военной техники, не полностью скрыла то влияние, которое она начинает оказывать на производство. Производство "готовых металлических изделий" — статистическая линия, которая помимо таких предметов, как столовые приборы, включает оружие, бомбы и различные типы боеприпасов, — выросла почти на 30% в июле по сравнению с прошлым годом после резкого спада в предыдущие месяцы.

Отдельная категория под названием "другие транспортные средства и оборудование", в которую наряду с велосипедами и подобными товарами входят корабли, самолеты и бронетехника, также находится в числе лидеров рынка.

"Производство работало бы намного хуже, если бы не война", — сказала Татьяна Орлова из Oxford Economics.

Как пишет издание, экономический подъем оборонной промышленности, вероятно, окажется недолгим, особенно если он отвлечет рабочую силу, а санкции ослабят российскую военную машину, лишив ее компонентов и технологий.

"Данные за июль подтверждают, что увеличение госзаказов, размещенных в военно-промышленном комплексе, поддерживает производство в России", — сказала Орлова.

Появляющиеся данные могут свидетельствовать о том, что Россия начинает лучше справляться с разрушительными сбоями, вызванными санкциями.

Тем не менее, как пишет издание, не факт, что Россия сможет удовлетворить собственные потребности, особенно если бои в Украине перерастут в войну на истощение.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для замедления роста курса рубля.

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