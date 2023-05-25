Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,92 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 5 копеек - до 37,42 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро остался на уровне предыдущего дня - 40,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,92 грн/долл., евро - 39,75 грн/евро.

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Что сейчас происходит с курсом

Курс доллара в Украине в ближайшие несколько недель ожидается на уровне от 36,5 до 37,5 грн/долл.

Как прогнозирует руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной и вряд ли будет чем-то особо отличаться от майской.

При этом эксперт не исключил того, что наличный курс может не только сравниться с официальным, но и упасть ниже его уровня. Хотя такую возможность эксперт оценивает, как минимальную. Кроме того, по мнению Паращия, если такая ситуация и возникнет, то продлится очень недолго.

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