Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 25 мая, остался на уровне предыдущего показателя – 37,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 40,85 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл., евро - 40,25 грн за евро.

Что происходит с курсом

Согласно прогнозу руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, курс доллара в Украине в ближайшие несколько недель ожидается на уровне от 36,5 до 37,5 грн/долл. По его словам, ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной и вряд ли будет чем-то особо отличаться от майской.

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При этом эксперт не исключил того, что наличный курс может не только сравниться с официальным, но и упасть ниже его уровня. Хотя такую возможность эксперт оценивает, как минимальную. Кроме того, по мнению Паращия, если такая ситуация и возникнет, то продлится очень недолго.

Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса прогнозирует, что в июне ситуация на валютном рынке Украина будет стабильной. По его словам, курс доллара в Украине в июне 2023-го года вряд ли резко изменится. Скорее всего, он будет колебаться в пределах коридора от 36,5 до 37,5 грн/долл.

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