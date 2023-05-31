Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,20 грн за долл.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 31 мая, остался на уровне предыдущего дня - 37,55 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривны сегодня укрепился на 19 копеек. Всего он составляет 40,51 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,20 грн за долл., евро-40,00 грн за евро.

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Курс валют в Украине сегодня - что говорят эксперты

Как сообщал УНИАН, наличный курс доллара в Украине в ближайшие несколько дней в большинстве касс банков будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 36,85 до 37,90 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,10 до 37,70 грн/долл.

Это прогнозирует аналитик Алексей Козырев, что касается курса евро, то в кассах банков ценники купли/продажи по евро будут в пределах коридора от 39,60 до 41,40 грн/евро.

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