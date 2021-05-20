В НБУ отметили, что гривня укрепляется вследствие преобладания предложения иностранной валюты над спросом.

На межбанковском валютном рынке Украины просматривается тенденция к укреплению курса гривни, поскольку преобладает предложение иностранной валюты со стороны клиентов банков над спросом.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Читайте такжеК середине недели в Украине укрепилась гривня: курс в обменниках

"На межбанковском валютном рынке продолжается тенденция к укреплению курса гривни (на 0,8% за неделю, до 27,4 гривен за 1 доллар США). Этому способствует преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на условиях «спот», - отметил Данилишин.

По его данным, за период с начала года объем чистой покупки иностранной валюты клиентами банков составлял 1,043 млрд долларов США, который был преимущественно удовлетворен за счет продажи иностранной валюты банками.

В то же время, по словам Данилишина, банки имели возможность компенсировать чистую продажу валюты на межбанке за счет покупки наличной и безналичной иностранной валюты у населения.

«С начала года объем чистой покупки иностранной валюты банками по таким операциям составил 1,073 млрд долларов США», - отметил глава Совета НБУ.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 20 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,42 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий