Из-за атак на энергетическую инфраструктуру НБУ не улучшал прогноз по ВВП Украины на IV квартал текущего года.

Национальный банк прогнозирует, что враждебные российские удары по украинской энергетической инфраструктуре повлияют на работу валютного рынка в Украине.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время брифинга.

"Это окажет влияние на валютный рынок - увеличит потребности в интервенциях НБУ и повлияет на международные резервы, но ситуация остается контролируемой, и мы сможем удержать уровень резервов на безопасном уровне", - сказал он.

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При этом Николайчук добавил, что НБУ из-за атак на энергетическую инфраструктуру не улучшал прогноз по ВВП на IV квартал текущего года.

"Мы были вынуждены заложить то, что в течение зимнего сезона будут веерные отключения по всей стране", - добавил заместитель председателя НБУ.

Как сообщал УНИАН, до полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

24 февраля Национальный банк установил официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

6 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

Российские удары по энергосистеме Украины

Сейчас уже около 40% общей энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено в результате обстрелов оккупантов.

С 20 октября по всей стране будут временные отключения света. Украинцев призвали минимизировать пользование электроэнергией.

19 октября армия РФ попала в Бурштынскую ТЭС и энергообъект в Винницкой области.