До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны / фото УНИАН

Национальный банк прогнозирует, что враждебные российские удары по украинской энергетической инфраструктуре повлияют на работу валютного рынка в Украине.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время брифинга.

"Это окажет влияние на валютный рынок - увеличит потребности в интервенциях НБУ и повлияет на международные резервы, но ситуация остается контролируемой, и мы сможем удержать уровень резервов на безопасном уровне", - сказал он.

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При этом Николайчук добавил, что НБУ из-за атак на энергетическую инфраструктуру не улучшал прогноз по ВВП на IV квартал текущего года.

"Мы были вынуждены заложить то, что в течение зимнего сезона будут веерные отключения по всей стране", - добавил заместитель председателя НБУ.

Как сообщал УНИАН, до полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

24 февраля Национальный банк установил официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

6 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

Российские удары по энергосистеме Украины

Сейчас уже около 40% общей энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено в результате обстрелов оккупантов.

С 20 октября по всей стране будут временные отключения света. Украинцев призвали минимизировать пользование электроэнергией.

19 октября армия РФ попала в Бурштынскую ТЭС и энергообъект в Винницкой области.