Национальный банк прогнозирует, что враждебные российские удары по украинской энергетической инфраструктуре повлияют на работу валютного рынка в Украине.
Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время брифинга.
"Это окажет влияние на валютный рынок - увеличит потребности в интервенциях НБУ и повлияет на международные резервы, но ситуация остается контролируемой, и мы сможем удержать уровень резервов на безопасном уровне", - сказал он.
При этом Николайчук добавил, что НБУ из-за атак на энергетическую инфраструктуру не улучшал прогноз по ВВП на IV квартал текущего года.
"Мы были вынуждены заложить то, что в течение зимнего сезона будут веерные отключения по всей стране", - добавил заместитель председателя НБУ.
Как сообщал УНИАН, до полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.
24 февраля Национальный банк установил официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.
21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.
В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.
6 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.
Российские удары по энергосистеме Украины
Сейчас уже около 40% общей энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено в результате обстрелов оккупантов.
С 20 октября по всей стране будут временные отключения света. Украинцев призвали минимизировать пользование электроэнергией.
19 октября армия РФ попала в Бурштынскую ТЭС и энергообъект в Винницкой области.