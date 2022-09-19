Главное обстоятельство - это подорожание логистики из-за военных действий.

В Национальном банке Украины назвали главные причины того, что в банках наблюдался некоторый дефицит наличной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал на брифинге первый заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман.

"Основная причина - это война. Ранее логистика наличным долларом обеспечивалась самолетами через соответствующие коммерческие банки. Сейчас, в связи с войной, это происходит другим транспортом в значительно меньшем объеме. Значительно выросли затраты на это, соответственно выросла и логистика. Поэтому был незначительный дефицит валюты", - сказал он.

Видео дня

При этом Фурман добавил, что по состоянию на сейчас эта проблема уже на пути решения.

"Национальный банк вмешался в эту проблему, решив ее через продажу банкам наличного доллара и евро, и сегодня, я общался со многими банками, проблемы в этом вопросе нет. Вместе с тем, центробанк способствует тому, чтобы коммерческие банки были более конкурентными на фоне небанковских финансовых учреждений, в частности обменников", - отметил банкир.

Напомним, в украинских обменниках и банках с началом войны появился дефицит валюты.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: