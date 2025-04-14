Риски для мировой экономики резко возросли с 2022 года.

Геополитические риски может спровоцировать значительное падение акций. Данная ситуация может поставить под угрозу финансовую стабильность.

В отчете Международного валютного фонда указано, что риски для мировой экономики резко возросли с 2022 года из-за войн, роста военных расходов и торговых ограничений.

В Фонде призвали финансовые учреждения сосредоточится на капитале и ликвидности, чтобы справиться с возможными потерями из-за геополитических рисков.

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Аналитики МВФ заявили, что такие события, как войны, дипломатическая напряженность или терроризм, приводят к снижению цен на акции в среднем на 1 процентный пункт в месяц во всех странах, а среднее падение на развивающихся рынках составляет 2,5 процентных пункта.

При этом указано, что войны, как полномасштабное вторжение России в Украину, - наиболее значимые рисковые событиями, из-за которых доходность акций снижалась в среднем на 5 процентных пунктов в месяц, что вдвое превышает уровень других геополитических рисковых событий.

Ситуация на рынках - последние новости

После введения президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин на биржах по всему миру началось падение индексов. В частности, подешевели и акции американских компаний, поскольку инвесторы боятся рецессии и инфляции в США.

Позже Трамп объявил о 90-дневной паузе в введении дополнительных пошлин в отношении стран, готовых к переговорам, привело к резкому росту акций. Этот шаг восприняли как отказ от полномасштабной торговой войны.

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