Выплаты будут осуществляться начиная с июня.

До начала полномасштабного российского вторжения Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об определении размера ежегодной разовой денежной помощи ветеранам до 9 мая. Однако, из-за войны его не принимали.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Зная об этой проблеме, мы подготовили решение, которое было принято правительством, и которое обеспечивает выплату ежегодной разовой денежной помощи почти миллиону людей в соответствии с Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" в условиях военного положения", - отметила Лазебная.

Министр также отметила, что выплаты будут осуществляться начиная с июня.

"Выплата этого пособия в сегодняшних условиях будет происходить с соблюдением мер безопасности в отношении информации о получателях, начиная с июня, в размерах и способом, которым она осуществлялась в прошлом году для каждой категории получателей", - отметила Лазебная.

Выплаты во время войны:

Правительство будет выплачивать переселенцам, которые оставили места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка.

По состоянию на 20 апреля 2022 года в Украине было официально зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

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