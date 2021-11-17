Увеличатся пенсии и выплаты на оплату коммуналки.

В Украине с 1 декабря вырастут прожиточный минимум и минимальная пенсия, к концу года средний размер пенсионной выплаты в Украине составит 4 тысячи гривень.

Об этом рассказала в интервью "Фактам" министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, также вырастут предельные пенсии для украинцев в возрасте от 65 лет со стажем в 30/35 лет.

Кроме того, жителям регионов "красной" зоны начислят субсидии по увеличенным на 50% социальным нормативам потребления электроэнергии, горячей воды, газа и тепла. Глава ведомства также рассказала, что субсидии на отопление за октябрь начислят как за весь месяц. В тех областях, которые стали "красными" в конце октября, субсидии будут перечислены в ноябре.

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Ранее стало известно, что пенсия в Украине с начала года в среднем увеличилась на 400 гривень. У отдельных пенсионеров выплаты выросли в среднем на 23 тысячи гривень.

На сегодня в Украине минимальная пенсия составляет 1 854 гривни, однако в 2022 году размер выплат будет изменен. Лазебная отметила, что в 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий для разных категорий.

Автор: Юрий Годован