Почти половина средств была направлена на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, а также услуг по вакцинации населения.

В 2021 году общие расходы средств государственного бюджета Украины на противодействие пандемии COVID-19 составили 46,4 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Отмечается, что эти средства были использованы на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, а также услуг по вакцинации населения (22,4 млрд грн), закупку вакцин от COVID-19 (11,4 млрд грн). Также средства были направлены на обеспечение больниц кислородом, диагностическим оборудованием, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования (2,5 млрд грн), доплаты к зарплатам медицинским работникам (0,5 млрд грн).

Читайте такжеКабмин расширил действие программы "тысяча Зеленского": что изменилось

На другие мероприятия в сфере здравоохранения потратили 0,1 млрд грн, а на социальную поддержку ‒ 7,7 млрд грн. Это, в частности, выплаты по безработице и частичной безработице, мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина, выплата материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности.

На осуществление мер по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях потратили 0,9 млрд грн, а на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,8 млрд грн.

"В прошлом году Минфин находил возможности по финансированию всех мер для противодействия пандемии COVID-19. Так, в прошлом году были выделены средства для надлежащего обеспечения больниц кислородом, оказание медицинской помощи больным COVID-19. Сегодня мы имеем достаточное количество разных видов вакцин, чтобы обеспечить актуальные потребности в вакцинации, в том числе и "бустерные" дозы. Ведь вакцинация предотвращает тяжелое течение этой болезни, что также уменьшает нагрузку на систему здравоохранения в целом и позволяет ей лучше обеспечивать различные медицинские нужды граждан", ‒ прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Вас также могут заинтересовать новости: