Всего на борьбу с коронавирусом в этом году бюджетом Украины предусмотрено 43,7 млрд гривень.

За 11 месяцев 2021 года общие расходы средств госбюджета на противодействие пандемии COVID-19 составили 34,7 млрд грн из предусмотренных 43,7 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

На оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 потрачено 17,8 млрд грн.

Выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 21,1 млн грн.

На обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования – 584 млн грн.

На закупку вакцин потрачено 9,8 млрд грн. Кроме того, Украина уже получила безвозмездно 11,2 млн доз вакцин от международных партнеров.

На мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина потрачено 2,9 млрд грн, на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничных") – 800 млн грн, на выплату помощи по безработице и по частичной безработице – 1,5 млрд грн.

Читайте такжеСтало известно, повлияет ли "тысяча Зеленского" на назначение субсидииНа меры по борьбе с COVID-19 в учреждениях образования было направлено 18,3 млн грн, на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,8 млрд грн.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки 21 декабря выявили 6363 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 534 ребенка и 208 медработников. Также за сутки был госпитализирован 2241 человек; зафиксирован 301 летальный случай; выздоровели 19 494 человек. Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 81514.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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