В целом на борьбу с коронавирусом в 2021 году предусмотрено 41,5 млрд гривень.

За 10 месяцев 2021 года осуществлено расходов на борьбу с COVID-19 в размере более 31 миллиарда гривень.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В частности, средства потрачены на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 – 14,6 млрд грн; на закупку вакцин от COVID-19 – 9,8 млрд грн. В целом на лечение больных COVID-19 и услуги по вакцинации в рамках программы медицинских гарантий в 2021 году направлено 20,2 млрд грн, а на закупку вакцин – 10,5 млрд грн средств государственного бюджета. Также Украина уже получила дополнительно 8 млн доз вакцин от международных партнеров.

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Также средства потрачены на выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 14 млн грн из предусмотренных 55 млн грн.

На обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования потрачено 600 млн грн из предусмотренных 1,4 млрд гривен. Кроме того, согласно изменениям в госбюджет 2021, которые были подписаны президентом Украины 5 ноября, на эти цели направлено еще 800 млн грн.

на мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина потрачено 2,9 млрд грн; на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничных") – 0,8 млрд грн. Всего на эти цели Министерству социальной политики было направлено 3,8 млрд грн (2,0 специальный фонд, 1,8 млрд грн - общий фонд).

Кроме того, эти средства были направлены на выплату пособий по безработице и по частичной безработице – 1,5 млрд грн, или 96% от направленных Минэкономики 1,6 млрд грн средств для осуществления таких выплат; осуществление мер по борьбе с COVID-19 в учреждениях образования – 18,3 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн; на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,8 млрд гривен (98% направленных средств).

В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено 41,5 млрд гривен.

"Сейчас у нас есть достаточно вакцин, чтобы защитить большинство граждан Украины. Опыт других стран показывает, что вакцинация является надежным способом уменьшить вероятность заражения или тяжелого течения болезни, а также существенно уменьшает нагрузку на медицинскую систему в целом. Со своей стороны Минфин осуществляет системное финансирование мероприятий по борьбе с COVID-19 и ищет новые возможности для увеличения доступных финансовых ресурсов для противодействия пандемии", - прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермолычев.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минфине сообщали, что за 8 месяцев этого года на борьбу с COVID-19 было направлено свыше 30 млрд грн. В частности, на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленной пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 потрачено 11,8 млрд грн, на закупку вакцин от COVID-19 – 9,8 млрд грн.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине за минувшие сутки, 14 ноября, выявили 10802 новых случая коронавируса. 442 человека умерли от осложнений болезни, а 11219 - выздоровели. Госпитализировали 2798 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Отметим, что по статистике большинство госпитализированных с коронавирусом не делали прививки против этой болезни.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко