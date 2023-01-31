В этом году правительство увеличило финансирование на выполнение работ в рамках проекта до 104 млн грн.

Государство выплатило более 30 млн грн безработным за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, отметив, что в этом году правительство увеличило финансирование на выполнение работ.

"На сегодня в "Армию восстановления" привлечено уже более 5 тысяч безработных в 10 областях. Государство выплатило им за выполнение общественно полезных работ свыше 30 млн грн, в том числе с начала 2023 года - 6,3 млн грн. В этом году правительство увеличило финансирование на выполнение таких работ до 104 млн грн. И надеемся, что другие регионы, в которых еще не совершаются общественно полезные работы, в ближайшее время присоединятся к этому проекту, а в областях, где они уже начаты, активнее будут привлекать к ним безработных", - сказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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По ее словам, к выполнению таких работ больше всего безработных в настоящее время привлечено в Полтавской области - почти 1,5 тыс. человек, Сумской - свыше 1 тыс. человек, Киевской - более 900 человек, в Донецкой - 710 человек.

Бережная также отметила, что среди безработных, которых привлекают к "Армии восстановления", есть как мужчины, так и женщины почти в равной пропорции, большинство из них - люди в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет, по профессии это в основном квалифицированные рабочие (сельского и лесного хозяйства, рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию технологического оборудования и машин).

"Армия восстановления":

В октябре 2022 года Минэкономики заявило, что в Украине безработные смогут присоединиться к "Армии восстановления", которая будет работать над ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций или заниматься работой оборонного характера.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов и рек, заготовке дров для населения, разгрузке гуманитарной помощи, обустройству подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытия и тому подобное.

По состоянию на 15 ноября 2022 года, в Украине к проведению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" было привлечено 1036 человек со статусом безработного.

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