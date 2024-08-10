Указанное в пресс-релизе лицо (бухгалтер) не является работником ООО "Мит Пром", утверждает компания.

Вчера БЭБ сообщило о том, что у компании-поставщика продуктов питания Минобороны было изъято 4,7 млн евро "черной бухгалтерии", В компании "Мит Пром" опровергают свою какую-либо причастность к этим средствам. Соответствующее заявление от этого поставщика продуктов Минобороны поступило "Главкому" вчера.

"Наше предприятие и его работники не имеют никакого отношения к выявленным ТУ БЭБ в Киевской области денежных средств на сумму более 4,7 млн. евро. Эти денежные средства никоим образом не касаются ООО "Мит Пром".

Ряд публикаций в СМИ о причастности ООО "Мит Пром" к указанным в пресс-релизе БЭБ обстоятельствам является ложной информацией. Указанное в пресс-релизе лицо (бухгалтер) не является работником ООО "Мит Пром".

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Уголовное производство в рамках которого БЭБ осуществляет свои оперативные мероприятия, которые привели ранее к блокированию работы нашего предприятия почти на сутки, не касается хозяйственной деятельности ООО "Мит Пром".

Обыски, которые проводило БЭБ в нашей компании вообще осуществлялись на основании постановления суда, которое касалось совсем другого предприятия.

В связи с этим, все пиар-активности, направленные на дискредитацию ООО "Мит Пром", компания воспринимает исключительно как продолжение давления по причинам отказа предприятия выходить за пределы законных правоотношений между бизнесом и правоохранительными органами", - говорится в заявлении.

В ООО "Мит Пром" добавили, что готовы к конструктивной коммуникации БЭБ и другими правоохранительными органами, а также готовы предоставлять любую информацию, которая поможет органу досудебного расследования быстрее установить истину.

Напомним, вчера Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенной наличности.