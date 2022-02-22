В своем заявлении крупнейшая партия Европарламента назвала решение России о признании ЛДНР вопиющим нарушением международного права.

Европейская народная партия призвала Евросоюз немедленно ввести новые санкции для постепенного исключения России из европейской экономики.

Поводом к заявлению крупнейшей партии Европарламента стало признание Кремлем ЛДНР, передает Радио Свобода.

В своем заявлении партия назвала решение России вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. Кроме того, по словам депутатов, Брюссель и НАТО должны предоставить полноценную военную поддержку Киеву для защиты европейского суверенитета и образа жизни.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости ЛДНР, а затем о вводе российских регулярных войск на эти территории.

Постоянные представители ЕС уже договорились ввести ограничения в отношении российских граждан и компаний, причастных к признанию сепаратистских регионов Донбасса. Пакет санкций будет утвержден министрами иностранных дел Евросоюза. Также санкции против ближайшего окружения Путина вводит и Великобритания.

Власти Германии объявили об остановке сертификации газопровода "Северный поток-2". Планы запуска газопровода должны быть оценены вновь, заявил канцлер Олаф Шольц.