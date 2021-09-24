Монеты номиналом 5 и 10 гривен будут введены в обращение с 27 сентября.

Национальный банк Украины с 27 сентября вводит в обращение две памятные монеты, посвященные 80-й годовщине трагедии в урочище Бабий Яр в Киеве во время Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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В частности, монета номиналом 10 гривен из серебра будет выпущена тиражом 3 тыс. штук. На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины (справа), под которым вертикальная надпись под углом УКРАЇНА; слева номинал – 10 ГРИВЕНЬ (вертикально под углом); в центре на фоне концентрических кругов, напоминающих мишень, и фрагмента топографического изображения Бабьего Яра, который напоминает струйки крови, – стилизованная композиция – пронзенное пулей сердце; надписи: БАБИН ЯР 1941 (вверху полукругом), год чеканки монеты 2021 (внизу).

На реверсе монеты изображена художественно-образная композиция, которая отражает трагедию Бабьего Яра, – антропоморфные фигуры, которые как бы лежат под землей и олицетворяют расстрелянные семьи. Вверху размещена надпись: 80-ТІ РОКОВИНИ ТРАГЕДІЇ В БАБИНОМУ ЯРУ.

Монета номиналом 5 гривен из нейзильбера будет выпущена тиражом 20 тыс. штук. На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины (справа), под которым вертикальная надпись под углом УКРАЇНА; слева номинал – 5 ГРИВЕНЬ (вертикально под углом); в центре на фоне концентрических кругов, напоминающих мишень, и фрагмента топографического изображения Бабьего Яра, напоминающего струйки крови, – стилизованная композиция – пронзенное пулей сердце; надписи: БАБИН ЯР 1941 (вверху полукругом), год чеканки монеты 2021 (внизу); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (вверху слева).

На реверсе монеты изображена художественно-образная композиция, которая отражает трагедию Бабьего Яра, – антропоморфные фигуры, которые как бы лежат под землей и олицетворяют расстрелянные семьи. Вверху размещена надпись: 80-ТІ РОКОВИНИ ТРАГЕДІЇ В БАБИНОМУ ЯРУ.

Фальшивые и изношенные монеты:

По данным Нацбанка, количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2020 году выросло до 5,5 штуки на 1 млн настоящих купюр с 3 штук в 2019 году, но показатель остается стабильно низким.

25 июня 2021 года Национальный банк Украины выставил на аукцион лом изношенных и выведенных из обращения монет общим весом около 45,8 тонны.

Неудобные монеты:

7 июля 2021 года появилась информация о том, что Национальный банк Украины работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривни, чтобы они стали более удобными в использовании.

Автор: Екатерина Жирий