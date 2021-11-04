НЭК "Укрэнерго" успешно завершила размещение выпуска 5-летних еврооблигаций устойчивого развития под государственные гарантии на сумму $825 млн и ставкой купона 6,875%. Еврооблигации будут торговаться на Лондонской фондовой бирже. Привлеченные средства будут направлены на финансирование/рефинансирование допустимых проектов в сфере возобновляемой энергетики, включая погашение задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

Организаторы выпуска

Укрэксимбанк выступил ко-менеджером размещения. Общими букранерами и лид-менеджерами трансакции стали BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Рейтинг облигаций ожидается на уровне В3 от Moody's и B от Fitch, что соответствует суверенному рейтингу Украины.

"Мы рады присоединиться к такому важному событию в истории не только компании, но и всего энергетического сектора Украины. Дебютный выпуск зеленых еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" в таком значительном объеме свидетельствует об интересе инвесторов к энергетическому сектору Украины и поддержке намерений компании обеспечивать устойчивое развитие инфраструктуры для роста доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны", – отметил и. о. председателя правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков.

Опыт Укрэксимбанка на рынках международного долгового капитала

Укрэксимбанк является опытным и активным участником международных рынков капитала и эмитентом еврооблигаций с 2004 года (всего через выпуски еврооблигаций банком было привлечено около 3 млрд долл. США). Кроме того, Укрэксимбанк является единственным среди украинских эмитентов, который выпускал еврооблигации, номинированные в гривне, и первым среди украинских эмитентов, которые совершили транзакцию выкупа части своих еврооблигаций через публичное тендерное предложение.

В первой половине 2021 года Укрэксимбанк также выступил ко-менеджером размещения еврооблигаций Укравтодора на 700 млн долл. США и ставкой купона 6,25% сроком на 7 лет под государственные гарантии.

Автор: Иван Бойко