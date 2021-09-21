Деньги были выделены УЕФА и ФИФА для строительства под Киевом футбольной базы для сборной Украины по футболу.

Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) обвинили в присвоении более семи миллионов долларов, выделенных УЕФА и ФИФА для строительства под Киевом футбольной базы для сборной Украины по футболу.

Об этом сообщает в Facebook журналист-расследователь Константин Андриюк.

Он напомнил, что в январе 2017 года УАФ получила от УЕФА 4,5 миллиона евро на строительство Национального тренировочного центра сборных команд Украины по футболу.

"Но деньги эти УАФ не тратит на строительство, а вбрасывает в создание уже легендарного завода по производству искусственных полей. Который успешно загнулся еще 2 года назад и не работает до сих пор", - говорит журналист.

В январе 2018-го УАФ заключает с УЕФА новое соглашение, в котором обещает потратить 4,5 миллиона евро на строительство базы до 6 августа 2020 года. Однако по состоянию на сентябрь 2021 года база так и не построена.

"В 2017-м году суммарную стоимость необходимого количества участков для строительства базы в селе Княжичи УАФ оценивает в 300 тысяч долларов. После чего руководство УАФ направило письмо в ФИФА, где им "оценивает" стоимость этих земель в 2 миллиона евро. ФИФА верит и направляет платеж в размере 1,8 миллиона долларов", - добавляет журналист.

В итоге оказалось, что участки для базы в Княжичах были куплены в пределах рекреационной зоны.

"Увидев это, проектировочные и строительные организации массово отказываются от проведения там каких-либо работ. Как же легализовать бесследно пропавшие в дебрях УАФ 4,5 миллиона евро от УЕФА и 1,8 миллиона долларов от ФИФА, думает босс УАФ Андрей Павелко?" - пишет Андриюк.

По словам журналиста, Павелко, втершись в доверие к команде президента, лоббирует внесение строительства этой базы в государственную программу "Большая стройка".

"Теперь государство Украина за средства налогоплательщиков должно построить тренировочную базу футбольных сборных А УАФ уже позаботится, чтобы вы не вспоминали – куда исчезли суммарные 7,08 миллиона долларов, от ФИФА и УЕФА. Кстати, на завод с искусственными полями УАФ потратила 7.8 миллиона долларов", - пишет Андриюк.

Автор: Григорий Бондарь