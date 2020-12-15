С момента старта программы выдано 6599 кредитов на общую сумму 15,295 млрд грн.

Украинские банки в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю предоставили 265 новых кредитов на общую сумму 621 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы выдано 6599 кредитов на общую сумму 15,295 млрд грн.

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«За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 265 кредитов на общую сумму более 621 млн грн. 297,51 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию уже выданных кредитов. 84,41 млн грн - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 239,1 млн грн», - сказано в сообщении.

Программа "Доступные кредиты"

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

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Автор: Дмитрий Шварц