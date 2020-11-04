Украинская промышленность без модернизации производства может стать неконкурентоспособной на европейском рынке, поскольку не будет соответствовать критериям экологичности.
Такое мнение высказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью УНИАН.
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«Мы не разделяем, а, наоборот, объединяем курсы на развитие страны и предотвращение климатических изменений. Еще раз хочу подчеркнуть, что реализация этих планов требует значительных средств. Инвестиции в трансформацию промышленности, сельского хозяйства. Такая промышленность, как сегодня, не сможет выжить, если ничего не делать. Она просто исчезнет со временем», - сказал он.
По словам министра, отечественная промышленность исчезнет из-за неконкурентности, поскольку Европа может ввести критерии экологичности ввозимой продукции.
«Есть реальный риск (исчезновения промышленности – УНИАН) из-за определенных механизмов, которые применит Европа, инвестировав значительно больше в эту сферу. ЕС, вполне вероятно, применит определенные барьеры на границе. «Механизм регулирования углерода на границе» - есть такое понятие, которое сейчас обсуждается в ЕС», - отметил глава ведомства.
Хронология событий
Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что продвигаемый Европейским Союзом механизм углеродной корректировки на границе (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ) и ряд других мер для снижения выбросов СО2 по отношению к третьим странам, в том числе к Украине, будет большим вызовом для международной торговли в будущем.
Евросоюз анализирует введение нового налога на углеродные выбросы, так называемый налог на углеродный след в продукции на границе (Carbon Border Adjustment Mechanism), чтобы уменьшить стимулы использования предприятиями угля в соседних с ЕС странах, где нет соответствующих экологических налогов.
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