По словам министра, отечественная промышленность исчезнет из-за неконкурентности, поскольку Европа может ввести критерии экологичности ввозимой продукции.

Украинская промышленность без модернизации производства может стать неконкурентоспособной на европейском рынке, поскольку не будет соответствовать критериям экологичности.

Такое мнение высказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью УНИАН.

Читайте такжеВ Украине замедлилось падение промпроизводства – Госстат

«Мы не разделяем, а, наоборот, объединяем курсы на развитие страны и предотвращение климатических изменений. Еще раз хочу подчеркнуть, что реализация этих планов требует значительных средств. Инвестиции в трансформацию промышленности, сельского хозяйства. Такая промышленность, как сегодня, не сможет выжить, если ничего не делать. Она просто исчезнет со временем», - сказал он.

По словам министра, отечественная промышленность исчезнет из-за неконкурентности, поскольку Европа может ввести критерии экологичности ввозимой продукции.

«Есть реальный риск (исчезновения промышленности – УНИАН) из-за определенных механизмов, которые применит Европа, инвестировав значительно больше в эту сферу. ЕС, вполне вероятно, применит определенные барьеры на границе. «Механизм регулирования углерода на границе» - есть такое понятие, которое сейчас обсуждается в ЕС», - отметил глава ведомства.

Хронология событий

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что продвигаемый Европейским Союзом механизм углеродной корректировки на границе (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ) и ряд других мер для снижения выбросов СО2 по отношению к третьим странам, в том числе к Украине, будет большим вызовом для международной торговли в будущем.

Евросоюз анализирует введение нового налога на углеродные выбросы, так называемый налог на углеродный след в продукции на границе (Carbon Border Adjustment Mechanism), чтобы уменьшить стимулы использования предприятиями угля в соседних с ЕС странах, где нет соответствующих экологических налогов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина