Уже есть обращения иностранных инвесторов, которые присылают запросы на встречи относительно условий возврата.

Большое количество инвесторов выразило намерение возвращаться в Украину.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

"Мы постоянно делаем опрос инвесторов, иностранных и украинских компаний, которые временно вышли из Украины, однако планируют возвращаться. Большое количество компаний действительно планирует вести деятельность дальше. Мы даже видим обращения иностранных инвесторов, которые присылают запросы на встречи, даже в Киеве или других городах Украины. Это очень нас радует, и мы уверены, что после остановки военных действий сразу мощно подойти к развитию экономики, привлечению инвестиций", - сказал он.

Также он напомнил, что 500 компаний полностью или временно остановили свою деятельность в России, потому UkraineInvest обратился к ним с предложением релокировать производства в Украину.

"Сейчас мы анализируем эту информацию, обращаемся к тем компаниям, которые уже остановили инвестиционные планы в Российской Федерации, и мы обращаемся к ним рассмотреть Украину как локацию для перемещения их производственных мощностей", - заявил он.

Справка. UkraineInvest – правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: