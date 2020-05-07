Украинцы продолжают продавать валюты больше, чем покупать

Продажа валюты превысила ее покупку пятый месяц подряд.

Украинцы в апреле продали через банковскую систему 787,3 миллиона долларов и на 50,9 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты населением превысила ее покупку пятый месяц подряд.

С начала года, за январь-апрель, украинцы продали через банковскую систему на 522 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Как сообщал УНИАН, украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 миллиарда долларов, или на 176,8 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.