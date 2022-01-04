Средняя заработная плата в Украине в этом году может достичь 15 тыс. 778 гривень.

В 2022 году средняя зарплата в Украине может превысить 15 тысяч гривень.

Об этом говорится в материале УНИАН. Согласно консенсусу-прогнозу Министерства экономики, средняя заработная плата в Украине в этом году может достичь 15 тыс. 778 гривень, что эквивалентно почти 600 долларам.

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Согласно прогнозу Министерства экономики, валовой внутренний продукт Украины увеличится на 3,6%, а инфляция замедлится до 8%. Обменный курс ожидается на уровне 27,8 грн/долл. с ослаблением на конец года до 28,1 грн/долл.

Национальный банк ожидает в 2022 году рост ВВП на 3,8 процента и возвращение инфляции к цели в 5 процентов.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины на 3,6% и показатель инфляции в 7,1%. По прогнозам Всемирного банка, ВВП нашего государства увеличится на 3,5 процента, а инфляция замедлится до 5 процентов.

Минимальная зарплата:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине будет поднята с 6 тыс. до 6,5 тыс. грн.

Задолженность по зарплате:

По данным Государственной службы статистики, задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в апреле 2021 года выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 мая составляла 3,57 млрд грн.

Основная доля задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%). Около половины долга образовано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%) областях и городе Киеве (12,9%).

1 июля 2021 года Шмыгаль поручил органам власти погасить долги по зарплатам.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2021 года выросла на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1 октября 2021 года составляла 4,004 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2021 года выросла на 51% по сравнению с 1 января 2021 года и на 1 декабря составила 3,943 млрд грн.