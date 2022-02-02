В феврале в Украине могут продолжить расти цены из-за высокой инфляции, которая спровоцирована ситуацией вокруг возможного российского вторжения. Это может стать угрожающим явлением для отечественной экономики.
Сейчас "градус военной истерии в Украине" нужно максимально быстро снижать, считает глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. Об этом он сказал сайту "Телеграф".
Главным фактором роста цен экономист называет истерику на фоне информации о возможном вторжении российских войск. Именно поэтому, считает он, сейчас нужно успокоиться - как населению, так и экономике. Охрименко отмечает, что информация по урегулированию цен пока не дает нужного эффекта. Это связано с тем, что расценки на нефть и газ, которые непосредственно влияют на инфляцию и считаются распространенной мировой тенденцией, продолжают быть высокими.
Эксперт прогнозирует, что в этом месяце ситуация не изменится - и тут Украина с этим пока ничего поделать не может.
Мониторинг и госрегулирование цен:
- 12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.
- Также 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.