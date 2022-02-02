Росту цен способствует информационная истерия из-за возможного российского вторжения, говорит эксперт.

В феврале в Украине могут продолжить расти цены из-за высокой инфляции, которая спровоцирована ситуацией вокруг возможного российского вторжения. Это может стать угрожающим явлением для отечественной экономики.

Сейчас "градус военной истерии в Украине" нужно максимально быстро снижать, считает глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. Об этом он сказал сайту "Телеграф".

Главным фактором роста цен экономист называет истерику на фоне информации о возможном вторжении российских войск. Именно поэтому, считает он, сейчас нужно успокоиться - как населению, так и экономике. Охрименко отмечает, что информация по урегулированию цен пока не дает нужного эффекта. Это связано с тем, что расценки на нефть и газ, которые непосредственно влияют на инфляцию и считаются распространенной мировой тенденцией, продолжают быть высокими.

Эксперт прогнозирует, что в этом месяце ситуация не изменится - и тут Украина с этим пока ничего поделать не может.

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