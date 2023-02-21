Это больше половины тех денег, которые обещали партнеры за период полномасштабной войны.

Западные партнеры в 2023-м году должны предоставить Украине еще 33 миллиарда евро помощи. Как сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Кильского университета, за прошлый год Киев получил меньше половины обещанных денег.

К декабрю 2022-го Министерство финансов Украины получило 31 млрд из 64 млрд обещанных евро. Эти обещания были даны Западом за прошлый год – с начала полномасштабной войны.

Крупнейшим "донором" украинского бюджета стали ЕС и Европейский инвестиционный банк, общая дотация которых составила 30 млрд евро. Более половины этой суммы – 17,5 млрд евро – еще пока не поступили на счета украинского Минфина.

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Как сообщает ученый из Кильского института Кристоф Требеш, чтобы получить юридические и политические разрешения на некоторые виды финансовой помощи, ЕС нужно было потратить до шести месяцев.

"Такие задержки, безусловно, являются проблемой, когда вы находитесь в разгаре войны и должны финансировать большие расходы на инфраструктуру и армию, тогда как ваши доходы упали", - заявил он.

Министерство финансов Украины в своем прогнозе на следующий год оценило дефицит отечественного бюджета в 38 млрд евро. Зато ЕС обещал регулярную ежемесячную финподдержку Киева размером в 1,5 млрд евро – за год в сумме получится 18 млрд евро.

Как отметил Требеш, ранее страны Запада при схожих конфликтах выделяли значительно больше финансовой помощи, а также делали это быстрее. В частности, упоминается война в Персидском заливе, когда расходы США, Германии, Японии и Южной Кореи в несколько раз превышали расходы на помощь Украине.

"Это важный вывод для меня – если бы мы захотели, то могли бы сделать гораздо больше", – сказал Требеш.

Помощь стран Запада Украине-что известно

Международная корпорация поддержала украинский бизнес на 2 миллиарда долларов.

Кабинет министров одобрил решение о привлечении гранта США в размере 6 миллиардов долларов.

Правительство Украины рассчитывает на начало Международным валютным фондом новой многолетней программы для Украины с большим объемом.

Как раньше считали в Кильском университете, Украина недополучила более четверти обещанной военной помощи.

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