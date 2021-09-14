Кредитное соглашение было подписано в июле прошлого года.

Кабинет министров ожидает, что в ноябре Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Мы получили позитивный сигнал о предоставлении макрофинансовой помощи. Сейчас Европейская комиссия ожидает начала миссии МВФ. Там была продлена дата предоставления этого транша, и мы ожидаем получения этих 600 млн евро также этой осенью, ориентировочно в ноябре", - сказал он.

Помощь ЕС:

23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.

9 декабря 2020 года Евросоюз предоставил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Автор: Дмитрий Шварц