Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ.

Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро, следующий планируется завтра.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра", - написал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что 1 млрд евро — это часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Совет Европейского Союза утвердила предложение Европейской комиссии выделить Украине один миллиард евро первого транша новой макрофинансовой помощи.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что страны ЕС не могут договориться о пакете в €8,8 млрд для Украины, поэтому Брюссель предложил выделить €1 млрд в виде быстрой финансовой помощи.

Также Украина намерена до конца года заключить соглашение по программе с Международным валютным фондом на сумму 15-20 миллиардов долларов.

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