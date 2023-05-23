Центральному банку Венгрии пришлось снизить процентную ставку.

Венгерский форинт резко обвалился на фоне разногласий между Европейским союзом и Венгрией из-за войны в Украине. Центральному банку Венгрии пришлось снизить процентную ставку для стабилизации ситуации.

Издание Bloomberg пишет, что форинт потерял 0,9% по отношению к евро - самые большие потери среди развивающихся стран. Хотя экономисты ожидали этого, это сигнализирует о начале конца режима чрезвычайной политики.

Сокращение самой высокой стоимости заимствований в ЕС может уменьшить экономические препятствия, которые помогли спровоцировать рецессию, одновременно повысив риск возобновления обесценения валюты.

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К 15:05 по Лондону форинт снизился на 0,4% до 375,25 за евро.

Скандальное завление Орбана - что известно

Валюта пострадала после того, как премьер-министр Виктор Орбан, которого многие считают лидером ЕС с самыми тесными связями с Кремлем, заявил, что Украина не может победить Россию "на поле боя", и подтвердил, что его страна отклонилась от подход блока к помощи украинцам.

Стоит отметить, что форинт вырос на 6% по отношению к евро с начала года, потому что высокие процентные ставки привлекают инвесторов.

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