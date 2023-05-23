Заявления премьера Венгрии Виктора Орбана поддерживает лишь Кремль, а украинские власти будут освобождать все оккупированные территории.
Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко в соцсети. Украинский дипломат напомнил, что Орбан заявил, что неважно кто к кому вторгся и выразил убеждение, что Украина не сможет выиграть войну. "В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность РФ за агрессию против Украины", – подчеркнул Николенко.
В связи с этим он напомнил, что европейские лидеры раньше тоже считали, что Украина в противостоянии РФ, не сможет продержаться больше 72 часов, но они ошиблись.
"...Украинцы продолжат бороться до полного освобождения территорий от российской оккупации. Это единственный путь не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности Европы", – пояснил дипломат.
В МИД подчеркнули, что сейчас очень важно объединить усилия для того, чтобы у Украины было все нужное для ускорения поражения РФ.
Позиция Орбана относительно Украины
Антиукраинская позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже давно известна. В последнее время его скандальные заявления относительно Украины все чатсише напоминают кремлевскую пропаганду. Так, сегодня Орбан выразил уверенность, что усилия Украины по отражению российской агрессии обречены на провал, а дальнейшая западная помощь лишь приведет к большему количеству жертв.