Там намекнули, что он делает ложные заявления, которым радуются в Кремле.

Заявления премьера Венгрии Виктора Орбана поддерживает лишь Кремль, а украинские власти будут освобождать все оккупированные территории.

Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко в соцсети. Украинский дипломат напомнил, что Орбан заявил, что неважно кто к кому вторгся и выразил убеждение, что Украина не сможет выиграть войну. "В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность РФ за агрессию против Украины", – подчеркнул Николенко.

В связи с этим он напомнил, что европейские лидеры раньше тоже считали, что Украина в противостоянии РФ, не сможет продержаться больше 72 часов, но они ошиблись.

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"...Украинцы продолжат бороться до полного освобождения территорий от российской оккупации. Это единственный путь не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности Европы", – пояснил дипломат.

В МИД подчеркнули, что сейчас очень важно объединить усилия для того, чтобы у Украины было все нужное для ускорения поражения РФ.

Позиция Орбана относительно Украины

Антиукраинская позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже давно известна. В последнее время его скандальные заявления относительно Украины все чатсише напоминают кремлевскую пропаганду. Так, сегодня Орбан выразил уверенность, что усилия Украины по отражению российской агрессии обречены на провал, а дальнейшая западная помощь лишь приведет к большему количеству жертв.

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