По словам экоактивиста Остапа Еднака, Украина начала импорт леса из-за сложностей на внутреннем рынке.

Украина начала импорт леса-кругляка из Евросоюза.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал экоактивист и член правления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Остап Еднак.

"Украина начала импорт леса-кругляка из Евросоюза. Именно так. Вы все правильно поняли. На фото - первая партия дуба из Франции. В ближайшие месяцы ее переделают на ламель и отправят за границу (в Европу, США, Японию или еще куда-то)", - написал он, прикрепив к посту фото.

По его словам, это не значит, что лес-кругляк из ЕС стоит дешевле или в Украине его нет, но в стране сложилась катастрофическая ситуация для производителей, которые работают официально. Большинство сырья уходит на черный и серый рынок через схемы и коррупцию. Для "белых" деревообработчиков остатки сырья выставляют на аукцион, где из-за искусственного дефицита цены "взлетают до небес".

"Поэтому становится выгодно покупать лес-кругляк в ЕС. Потому что там существует рынок… Рынок нужно тотально выводить из тени и схем. Единые правила для всех, полная прозрачность, электронный учет древесины и цепи поставок с открытыми данными. Институциональная реформа лесхозов с внешним аудитом, наблюдательными советами и без влияния чиновников", - написал он.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено пересмотреть ограничения на экспорт лесоматериалов из Украины с учетом Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла изменения в закон "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Этим документом вводится 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины.

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Автор: Анна Нагорная