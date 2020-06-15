Украина и Австрия подписали изменения в конвенцию об избежании двойного налогообложения

Страны пришли к такому соглашению еще в 2016 году.

Министр финансов Сергей Марченко подписал протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Как сообщает пресс-служба Минфина, указанным протоколом вносятся изменения в конвенцию с целью приведения его положений в соответствие с модельной конвенцией Организации экономического сотрудничества и развития.

"Протоколом предусматривается, в частности, увеличение ставок налогообложения дивидендов с 10% до 15% и процентов с 2% до 5%. Увеличению подверглись и ставки налогообложения роялти, выплачиваемые за пользование любым авторским правом на научную работу, патент и так далее - с 0% до 5%, а также за пользование авторским правом на литературные произведения или произведения искусства - с 5% до 10%", - сказано в сообщении.

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Кроме увеличения ставок предполагается введение новых положений: "Право на получение выгод", которое ограничивает возможности применения льготных положений конвенции, если основной целью является получение таких льгот, и "Обмен информацией", которое расширяет возможности компетентных органов договаривающихся государств по обмену налоговой информацией.

Субъектами выполнения протокола являются Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.

Как сообщал УНИАН, еще в 2016 году Украина и Австрия в рамках пересмотра двусторонней конвенции об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов договорились повысить ставки налогообложения дивидендов, процентов и прибыли при взаимных операциях.

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