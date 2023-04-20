Фонд госимущества считает, что Киев может заработать за счет продажи, начиная от производителя удобрений и заканчивая коммунальными предприятиями.

Фонд имущества Украины намерен в ближайшее время продать крупные госкомпании по заниженным ценам, чтобы поддержать экономику на фоне войны.

Как сообщает Bloomberg, такое зявление сделал глава Фонда госимущества Рустем Умеров, отметив при этом, что Украина ищет инвесторов, достаточно смелых, чтобы сделать ставку на то, что она отразит российское вторжение.

На продажу будут АО "Одесский припортовый завод", производитель титана "Объединенный горно-обогатительный комбинат", Запорожский титано-магниевый комбинат, производитель инсулина "Индар", электрогенерирующее АО "Центрэнерго".

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Как говорится в материале, Киев может заработать более 400 миллионов долларов за счет продажи предприятий, начиная от производителя удобрений и заканчивая коммунальными предприятиями, металлургическими заводами и производителем инсулина. Еще $190 млн может поступить от аренды сельскохозяйственных угодий.

"Если мы не продадим их в этом году, то в следующем году их ценностью будет только недвижимость, а в следующем году — только земля, на которой они стоят", — сказал Умеров.

Приватизция в условиях войны

28 июля 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7451 по упрощению приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий.

1 сентября 2022 года в Украине стартовала массовая приватизация.

После запуска малой приватизации по новому закону в сентябре 2022 года в государственный бюджет ежемесячно поступало в среднем около 470 млн грн. Всего в 2022 году на аукционах малой приватизации государство заработало 1,7 млрд грн.

По состоянию на 16 февраля 2022 года в государственный бюджет поступило 645 млн грн от приватизации государственного имущества, из них 464 млн грн только за 14 дней февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил планы правительства по приватизации на 2023 год. Премьер отметил, что возобновляется большая приватизация для стимулирования инвестиций.

"Ускоряем ликвидацию несостоятельных предприятий. Обновляем перечень стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации. Разрабатываем стратегию управления предприятиями, которые были конфискованы у подсанкционных лиц. Оптимизируем структуру ФГИУ", - добавил Шмыгаль.

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