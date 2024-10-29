Родители смогут оформить выплаты на каждого своего ребенка.

Все граждане Украины получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров в рамках программы зимней "еПоддержки". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, в рамках этой программы поставлены три основные цели.

"Первая - материально поддержать украинские семьи. Из-за войны увеличилось количество социально уязвимых граждан. И зима - как раз тот период, когда они столкнутся с новыми трудностями. Поэтому даем им дополнительный ресурс, который можно потратить на оплату услуг, в частности коммунальных, и на оплату некоторых товаров, среди которых лекарства", - сказал Шмыгаль.

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Вторая цель, по его словам, предусматривает активизацию внутреннего спроса на украинские услуги, ведь именно низкий спрос является одним из сдерживающих факторов для развития, в частности малого и среднего, бизнеса.

Третьей целью он назвал демонстрацию единства украинского общества "для нашей устойчивости и победы".

"Один из вариантов как потратить средства по программе еПоддержка к зиме - задонатить на украинскую армию. Или на официальные счета: United24, Минобороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины, или же на счет того волонтерского фонда, которому вы доверяете. Таким образом, часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону", - подчеркнул глава правительства.

Заявку на выплату можно будет подать через "Дию" в течение зимы. Выплаты поступят на карту "Национального кэшбека", и человек сможет потратить эти средства в течение 2025 года.

Шмыгаль отметил, что программа касается не только взрослых, но и детей. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

1000 гривен Зеленского - главные новости

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу, согласно которой каждый украинец получит 1000 гривен.

Средства будут зачислены на карту "Национального кэшбека", открыть которую можно через "Дію". Потратить их можно будет на оплату украинских товаров, коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг в течение зимы.

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