По прогнозам правительства, к новой программе "еПоддержка" присоединится не более 15 миллионов человек.

Анонсированную президентом Владимиром Зеленским финансовую помощь в 1000 гривен получат не все украинцы. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, по данным издания, украинские беженцы, которые находятся за рубежом, не смогут получить выплату.

В то же время, по прогнозам правительства, учитывая предыдущие программы по поддержке населения в период пандемии COVID, к новой программе "еПоддержка" присоединится не более 15 миллионов человек.

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"Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не будут иметь возможности получить деньги. Их перечисление будет проводиться после верификации местоположения претендента", - пишет СМИ.

Также сообщается, что полностью юридически оформить программу выделения помощи Кабмин, планирует до середины ноября:

"Это делается для того, чтобы у украинцев было время до 1 декабря оформить карточки "Национального кэшбэка".

Выплата 1000 гривен украинцам: что известно

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что каждому украинцу выплатят 1000 гривен. Ее можно будет потратить на оплату украинских товаров, коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг.

Глава государства уточнил, что программа начнет действовать с 1 декабря. Средства будут зачислены на карту "Национального кэшбека", открыть которую можно через "Дію".

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