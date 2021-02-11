По словам министра, переговоры проходят в спокойном режиме.

Министерство финансов Украины в ходе переговоров с Международным валютным фондом уже проводит дискуссии относительно бюджетных параметров 2022 года.

Читайте такжеСотрудничество с МВФ позволит получить новые транши от ЕС и Всемирного банка - МинфинОб этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью УНИАН.

"Переговоры проходят в спокойном режиме. Возникают новые вопросы, в частности регулирование рынка газа. Сейчас выстраиваются параметры, каким образом это должно быть согласовано с МВФ. Остаются и отдельные старые вопросы - антикоррупционная структура, НАПК, НАБУ, судебная реформа", - сказал он.

По словам главы Минфина, есть нерешенные структурные маяки прошлого года по закону о банках и банковской деятельности, при этом правительство обеспечило выполнение маяка о переходе работы налоговой и таможни в формате единых юридических лиц с 1 января.

"Принято решение о ликвидации налоговой милиции, можно сказать, и этот пункт выполнен. Дискутируем с МВФ относительно бюджетных параметров 2022-го: как консолидировать бюджет, чтобы войти в параметры в 3,5% бюджетного дефицита", - сказал Марченко.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by.

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Автор: Екатерина Жирий