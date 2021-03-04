Он отметил, что довольно оптимистично смотрит на перспективы получения второго транша.

Украина для получения второго транша по текущей программе сотрудничества с Международным валютным фондом должна выполнить пять ключевых требований.

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Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это завершение действия в конце марта или в конце отопительного сезона верхнего ограничения по цене на газ для населения в 6,99 грн за кубометр. Это согласование макропоказателей 2022-2023 годов, это очень техническая финансовая дискуссия, которая ведется на уровне департаментов и отделов МВФ и департаментов и отделов Минфина. И ещё три ключевых вопроса – судебная реформа. Это - закон о Высшем совете правосудия, закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение или ненадлежащее заполнение деклараций, а также закон о НАБУ – о назначении руководителя и его легитимизации в соответствие с Конституцией Украины", - сказал Шмыгаль.

Премьер надеется, что парламент примет все указанные законопроекты.

Он отметил, что довольно оптимистично смотрит на перспективы получения второго транша.

"У нас с МВФ оптимистический взгляд в будущее. У нас есть время, как минимум, до конца марта, пока не закончится действие ограничения по цене на газ для населения. У нас есть время до июня – это следующая точка, когда мы должны с МВФ прийти к предварительному соглашению перед выходом на Совет. В июне нужно начать работу по макрофину (получение макрофинансовой помощи от ЕС - УНИАН) с Европой, это связанные вещи, чтобы к сентябрю получить макрофин", - сказал премьер.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина имеет достаточно средств на казначейских счетах, чтобы выполнить все свои обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга. Пик таких погашений будет в сентябре.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украину без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: Дмитрий Шварц